Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене переиграл «Адмирал» из Владивостока

Для уральцев это вторая победа подряд, наши хоккеисты продолжают удерживать седьмую строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на домашней арене переиграл «Адмирал» из Владивостока, встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 2:1. Гости площадки открыли счет первыми, им понадобилось меньше двух минут, чтобы распечатать ворота Дмитрия Шикина. Отличился нападающий Джош Кестнер.

Уральцы несколько раз атаковали соперника, однако в первом периоде не смогли забросить ни одной шайбы. Только на 26 минуте наш форвард Сергей Шумаков смог сравнять счет, после этого снова последовала безголевая пауза, которая продолжилась до начала третьего игрового отрезка.

На 45 минуте Стефан Да Коста, получив шайбу от того же Сергея Шумакова, переправил ее в ворота Никиты Серебрякова. Для уральцев это вторая победа подряд, наши хоккеисты продолжают удерживать седьмую строчку восточной конференции, в активе команды 37 очков в 36 проведенных матчах.