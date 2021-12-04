Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ремонт парка культуры и отдыха металлургов начнется весной 2022 года. Планируется, что в порядок приведут территорию площадью чуть больше 20 тысяч квадратных метров, сюда входит главная аллея, фонтан участок, где находится сцена. Проект получит финансирование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- В границах благоустройства полностью обновят покрытия тротуаров, металлическую лестницу заменят на гранитные ступени и пандус. Над входом в парк установят вывеску с подсветкой. Световое оформление появится и у фонтана, завершающего центральную аллею. Облик прогулочной зоны дополнят парковые качели, теневые навесы, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, особое внимание уделят озеленению территории. Специалисты возведут живые изгороди из кустарников, а также обустроят травяные газоны. По словам главы Нижнего Тагила, обустройство парка станет очередным подарком к 300-летию города.