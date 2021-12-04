В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, обворовавшего квартиру пенсионерки

Пострадавшая написала заявление и рассказала, что вор проник в ее жилище незаметно Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который обокрал квартиру 64-летней пенсионерки. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения, стоимость которых составила порядка 50 тысяч рублей. Пострадавшая написала заявление и рассказала, что вор проник в ее жилище незаметно.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 61-летний мужчина нашел на улице банковскую карту, но не стал возвращать ее законному владельцу и воспринял эту находку как способ совершить несколько крупных покупок. Он отправился по магазинам и с помощью бесконтактной оплаты приобрел товаров на 10 тысяч рублей. Позже оказалось, что новый владелец «пластика» уже был судим за тяжкое преступление.