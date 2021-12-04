Кстати, в этом году здесь запланировано строительство самой высокой ледяной горки на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском парке Маяковского началось строительство ледового городка. Радостной новостью поделился директор ЦПКиО Павел Зубакин, он выложил в социальные сети фотографию, на которой можно увидеть уже возведенную композицию из льда.

- Первые элементы в ледовом городке, - коротко подписал фотографию сам Павел Зубакин.

Кстати, в этом году здесь запланировано строительство самой высокой ледяной горки на Урале со скатом длиной в 140 метров. Одновременно с нее смогут съехать три человека, ведь на ней будет три ската. Первый разместится на высоте в десять метров - он для детей. Еще два будут для взрослых и разместятся на высоте в 17 метров. Это как пятиэтажный дом.

Кроме того, 6 декабря планируется открытие катка «Северное сияние», который уже закрывали из-за непривычно теплой погоды в начале зимы.