Туристам рекомендовали отложить походы, а также воздержаться от длительных поездок Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде. По их данным, в ближайшие дни местами в регионе сохранятся порывы ветра до 16 метров в секунду, сильный мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица.

- Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Туристам рекомендовали отложить походы, а также воздержаться от длительных поездок. Если вам все-таки пришлось поехать на автомобиле, будьте максимально бдительны и внимательны, при себе лучше иметь лопату, трос, топор и заряженный телефон.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».