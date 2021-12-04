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Происшествия4 декабря 2021 9:29

Прокуратура начала проверку после горного удара в уральской шахте

Ведомство узнает, как соблюдаются требования безопасности при проведении горных работ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ

Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура проведет проверку после сообщений о том, что на шахте «Черемуховская-Глубокая» произошел мощный горный удар. Предварительно установлено, что это произошло на северном фланге горизонта 980 метра. Ведомство узнает, как соблюдаются требования безопасности при проведении горных работ.

- Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента не имеется, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Специалисты сообщают, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. Напомним, подземный толчок ощутили жители поселка Черемухово, они даже успели подумать, что началось землетрясение.