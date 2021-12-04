Только за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 692 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, общее число жертв пандемии, по официальным данным, составляет 8560 человек. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 692 человек.

Ранее губернатор заявил, что заболеваемость коронавирусом у уральцев постепенно снижается, впервые за долгое время в регионе зарегистрировали меньше 700 новых случаев COVID-19. По словам Евгения Куйвашева это говорит о том, что, благодаря прививкам и ограничительным мерам, у населения начинает формироваться коллективный иммунитет.

Кроме того, более половины жителей Свердловской области привились от коронавируса. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Сам он признался, что накануне повторно ревакцинировался. 3 декабря первым компонентом вакцины привились 14 тысяч человек, вторым - 20 тысяч человек.