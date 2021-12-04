В Екатеринбурге пропал 47-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 47-летнего Эдуарда Владимировича Ушнурцева. Мужчина перестал выходить на связь с 1 декабря, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы: рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, к особым приметам можно отнести хромоту мужчины, - сообщают добровольцы.

В момент исчезновения мужчина был одет синюю телогрейку, темно-серые спортивные штаны и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Ушнурцев, или видели похожего по приметам человека, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 88007005452 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».