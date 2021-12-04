В Полевском 15 человек эвакуировались из-за пожара в жилой пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Полевском в ночь на 4 декабря вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке, сообщение об инциденте на улице 2-микрорайон поступило на пульт дежурного в 02:54 по местному времени. До прибытия спасателей из задымленного здания успели эвакуироваться 15 человек, пятеро из них – дети. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На площади один квадратный метр повреждена стена, электрощиток, расположенный на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что поздним вечером 3 декабря жители поселка Черемухово вздрогнули от мощного подземного толчка. Перепуганные очевидцы стали делиться переживаниями в социальных сетях, они уже начали думать, что на Урале произошло землетрясение или на местной шахте произошло происшествие.