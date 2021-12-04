Ученые УрФУ, которые застряли в Африке на несколько дней, вернулись в Россию

Фото: пресс-служба Уральского Федерального университета

Ученые Уральского Федерального университета, которые входят в поисковый отряд метеоритной экспедиции, успешно вернулись в Россию. Их борт приземлился в московском аэропорту «Домодедово» в 8:20 по местному времени.

- Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку. С собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. ЕщЕ несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, - уточнили в пресс-службе УрФУ.

Напомним, поисковый отряд застрял в южной Африке из-за закрытия авиасообщения между странами. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса «Омикрон», также у исследователей возникли некоторые проблемы из-за вакцинации, как оказалось, «Спутник V» в ЮАР официально не признают.