В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 12-летнего школьника

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика. Инцидент произошел поздним вечером 3 декабря на улице Шаумяна. Пострадавшего школьника увезли в детскую больницу с травмой головы.

- Со слов отца ребенка установлено, что сын возвращался домой после школы, где учится во вторую смену. Он решил сократить путь и стал переходить проезжую часть в неустановленном месте, где был сбит автомашиной, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем Kia сидел 53-летний мужчина, его водительский стаж составляет 13 лет, за это время его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Он рассказал, что ехал со скоростью примерно 30 километров в час, а ребенок появился неожиданно, поэтому наезда избежать не удалось.