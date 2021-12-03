Мама Niletto станцевала вместе с сыном и музыкантом Bittuevv Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный певец Niletto выпустил новый трек «Быть с тобой» в дуэте с музыкантом Bittuevv. В клипе на эту песню впервые снялась мама уральского исполнителя. Об этом рэпер рассказал своим подписчикам в instagram.

- Новый трек! Новое видео на канале! Моя мама снялась в кипе на новую песню, - рассказал певец.

В клипе нет никого сюжета, музыканты и их друзья просто веселяться на домашней тусовке, играют в настольный теннис, а мама Niletto хозяйничает на кухне, а потом присоединяется к танцам музыкантов.

Фото: скриншот из клипа Niletto

Поклонникам Niletto клип пришелся по душе. Люди написали много комплиментов и добрых слов по виде в You-Tube.

- Какой волшебный теплый, уютный, домашний клип... Мама чудесная у Дани. Что за магия - смотришь, слушаешь и улыбаешься со слезами на глазах! Спасибо, Нилетто, за эти эмоции, - пишут в комментариях под видео поклонники.

Ранее в своем instagram музыкант Мухаммад Биттуев отметил, что клип стоит всего 50 тысяч рублей.

Фото: скриншот из клипа Niletto

Напоминаем, что мама Niletto Светлана Александровна рассказала в первом эксклюзивном интервью «КП»-Екатеринбург о том, каким ее сын был до популярности, как подарил ей дом, и за что она его ругает до сих пор.

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