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Общество3 декабря 2021 17:30

В Екатеринбурге 61-летняя женщина решила заработать на бирже и потеряла миллион

Рекламу о «выгодном» проекте местная жительница увидела в интернете
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Целый месяц женщина отправляла мошенникам деньги, даже брала для этих целей кредиты

Целый месяц женщина отправляла мошенникам деньги, даже брала для этих целей кредиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летняя пенсионерка решила подзаработать игрой на финансовой бирже и потеряла миллион рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что в интернете наткнулась на рекламу «выгодного» проекта, после этого с ней связался «финансовый специалист» и посоветовал установить программу на телефон.

Он предложил услуги по инвестированию и помощи при выводе прибыли с платформы, после чего скинул реквизиты счета, куда будет «перечислять» заработанные денежные средства. Потерпевшая поверила лже-брокеру, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Целый месяц женщина отправляла мошенникам деньги, даже брала для этих целей кредиты. Только после того, как ей сообщили, что с выводом денег возникли проблемы, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Идет поиск злоумышленников.