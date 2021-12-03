В Екатеринбурге 61-летний мужчина нашел на улице карту и растратил с нее деньги

Через несколько дней злоумышленника удалось вычислить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летний мужчина нашел на улице банковскую карту, но не стал возвращать ее законному владельцу и воспринял эту находку как способ совершить несколько крупных покупок. Он отправился по магазинам и с помощью бесконтактной оплаты приобрел товаров на 10 тысяч рублей. Позже оказалось, что новый владелец «пластика» уже был судим за тяжкое преступление.

- В отдел полиции обратилась 40-летняя жительница Екатеринбурга. Женщина сообщила об утере своей банковской карты. Когда она зашла в мобильное приложение, то заметила, что с ее счета списаны денежные средства на покупки, которые она не совершала, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Через несколько дней злоумышленника удалось вычислить. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», музжчине грозтт до шести лет лишения свободы.