На Урале родители смогут посетить утренники детей без QR-кода

Учебные учреждения, детсады и школы, не входят в перечень мест с допуском по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области родителям не понадобится QR-код для посещения новогодних утренников детей. Заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга оперштаба уточнил, что окончательное решение по спискам приглашенных остается за руководством дошкольных учреждений.

- Учебные учреждения, детсады и школы, не входят в перечень мест с допуском по QR-кодам. Соответственно туда могут прийти те, кто определен руководством этого учреждения в качестве участников мероприятия. Это может быть как один родитель, так и оба, - заявил Павел Креков.

Также он уточнил, что если новогодние мероприятия будут проводиться в театрах или на концертных площадках, то всем взрослым присутствующим обязательно иметь QR-коды. Кроме того, все торжества должны проводиться в соответствии с санитарными нормами. В садиках утренники должны проходить у каждой группы по отдельности, а праздники в школах - по отдельности в классах.