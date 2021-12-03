В Свердловской области застройщикам школ и детсадов разрешили увеличивать стоимость госконтрактов

Решение принято из-за существенного роста стоимости строительных материалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области застройщикам, которые занимаются возведением школ, детских садов, дворцов культуры и других социальных объектов, разрешили увеличить смету на 30% из-за существенного роста стоимости строительных материалов. Постановление принято правительством региона.

- Наше обращение к губернатору было продиктовано заботой о малом бизнесе: из-за увеличения цен на стройматериалы подрядчики оказались на грани банкротства. Ранее десятки регионов поддержали постановление федерального правительства. Отрадно, что и правительство нашей области теперь слышит строителей, - сообщают в СРО «Уральское объединение строителей»

Ранее стало известно, что власти Свердловской области разрешили подрядчикам повышать цены на госконтракты. Это связано с ростом стоимости строительных материалов. Такое постановление утвердили 2 декабря на регионального Кабмина под руководством губернатора.