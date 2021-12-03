В школах Нижнего Тагила не хватает 58 преподавателей

В школах Нижнего Тагила - острая нехватка специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Нижнего Тагила по состоянию на сентябрь 2021 года не хватало 58 учителей. Лидером по дефициту профессиональных кадров стала школа № 70, где вакантными оставались 14 преподавателей. Здесь требуются учителя химии, географии, химии, физики и английского языка. В школе № 38 не хватает восьми учителей, а в среднем учебном заведении № 80 – четырех педагогов.

Самым востребованным специалистов в школах остается учитель иностранного языка, средняя зарплата которого составляет 23 тысячи рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В прошлом году Пединститут Нижнего Тагила окончили 168 выпускников, среди которых – учителя, воспитатели, психологи, социальные работники. Трудоустроились из них 126 выпускников, 98 из них – в сфере образования. Однако только половина выпускников остается работать в родном городе.

По официальной статистике зарплата молодых специалистов в Тагиле составляет 48 тысяч рублей. Оклад молодого специалиста в первые два года работы повышен на 20%. Полюс к этому выплачивается единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей, если педагог устраивается работать в отдаленные районы города в школы № 3, 11, 13, 21, 24, 25, 34, 48 и 65.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сейчас проблема нехватки педагогов в школах обсуждается на федеральном уровне. В городе в это время решают вопрос с предоставлением жилья молодым учителям.