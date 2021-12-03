Двое тагильчан обокрали антикварную лавку в Рыбинске

Когда их поймали, злоумышленники не стали отпираться и во всем признались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области осудили двоих тагильчан, которые обокрали антикварную лавку в Рыбинске. Все произошло еще в ноябре 2017 года, тогда товарищи сняли квартиру и несколько дней подыскивали подходящую точку для грабежа, они заранее приобрели все необходимые инструменты для взлома металлических решеток и замков.

- Один из подельников проник внутрь помещения и похитил царские монеты 1766-1899 годов в количестве 31 штуки, в том числе 9 штук из золота и 22 монеты из серебра, всего на общую сумму 508 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе ярославского областного суда.

Когда их поймали, злоумышленники не стали отпираться и во всем признались. В итоге по решению суда ранее не судимому налетчику дали два года условно с трехлетним испытательным сроком, а вот его коллега-рецидивист отправится в колонию общего режима почти на восемь лет.