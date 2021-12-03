В Кольцово на борту самолета из Турции за дебош задержали жителя Тюмени

Мужчину задержали в аэропорту Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Тюмень, летевший из Турции, задержан в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 2 декабря. 50-летний мужчина устроил во время полета дебош, матерился и плевался в пассажиров.

В Екатеринбурге к борту, следовавшему по маршруту «Марм Эль Шейх – Екатеринбург» вызвали наряд транспортной полиции, после чего нетрезвый мужчина был передан силовикам. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Оказалось, что буйный пассажир также не отказывался выполнять законные требования экипажа воздушного судна и нецензурно выражался в их адрес. В дежурной части провели медицинское освидетельствование пассажира, а потом составили на него административные протоколы.