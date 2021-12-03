Свердловские власти опубликовали график работы пунктов вакцинации от COVID-19

Для того чтобы вакцинироваться, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса среди населения. Департамент информационной политики региона опубликовал график работы мобильных пунктов, где можно поставить прививку на Урале. Для того чтобы вакцинироваться, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- ТЦ «Кировский» на улице Орджоникидзе, 18 с 10:00 до 19:00

ПОЛЕВСКОЙ

- ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор-1, 4а с 4 по 5 декабря с 10:00 до 16:00

ЕКАТЕРИНБУРГ

- ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 10:00 до 19:00

- ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5 с 4 по 5 декабря с 10:00 до 19:00, с 6 по 10 декабря с 15:00 до 20:00

- Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпунк с 09:00 до 19:00 (перерыв с 13:30 до 14:30)

- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17) с 12:00 до 18:00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 09:00 до 20:00

- Жилой комплекс на улице Мехренцева, 38, офис, 1 этаж с 10:00 до 18:00

- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 с 10:00 до 18:00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 9:00 до 20:00

- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 10:00 до 19:00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж с 10:00 до 19:00

- ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 с 12:00 до 19:00

- ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 10:00 до 19:00

- СМК «АСТРАМЕД-МС» на улице 8 Марта, 37 с 7 по 9 декабря с 11:00 до 14:00

- ТРК «Глобус» на улице Щербакова, 4 4 декабря с 10:00 до 16:00

- ТРК «Парк Хаус» на лице Сулимова, 50 с 10:00 до 19:00

- ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2 с 4 по 5 декабря с 12:00 до 18:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

- ТЦ «ДОМ» на улице Лермонтова, 83А с 4 по 5 декабря с 11:00 до 15:00

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- Администрации Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 с 3 по 10 декабря с 14:00 до 18:00

- Дом книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 13:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А с 4 по 5 декабря с 09:00 до 17:00, с 6 по 10 декабря с 11:00 до 18:00

- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 4 по 5 декабря с 12:00 до 17:00, с 6 по 10 декабря с 16:00 до 19:00

- ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 4 по 5 декабря с 10:00 до 20:00, с 6 по 10 декабря с 16:00 до 20:00

- Нижнетагильский государственный цирк на улице Первомайская, 8А 4,7 и 9 декабря с 15:00 до 18:00

РЕЖ

- ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 4 по 5 декабря с 10:00 до 17:00, с 6 по 10 декабря с 10:00 до 19:00

СЕРОВ

- ТЦ Nebo на улице Ленина, 215 с 12:00 до 19:30

- ТЦ «Тайга» на улице Ленина, 128 с 4 по 5 декабря и 10 декабря с 12:00 до 15:30

- КТ «Родина» на улице Ленина, 179 с 09:00 до 15:30

АСБЕСТ

- ТЦ Nebo на улице Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 10:00 до 18:00

ИРБИТ

- Гостиница «Ница» на улице Первомайская, 46 с 6 по 10 декабря с 09:00 до 14:00

СЫСЕРТЬ

- ДК им. Романенко на улице Ленина, 32 с 4 по 5 декабря с 10:00 до 15:00, с 6 по 10 декабря с 09:00 до 20:00

СРЕДНЕУРАЛЬСК

- КТ «Волна» на улице Калинина, 14 5 декабря с 11:00 до 15:00

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