Фото: телеканал ТНТ

Артисты канала ТНТ записали небольшие ролики для будущих выпускников детских домов. Звезды рассказали о трудностях взрослой жизни, а также показали, как готовить еду, стирать белье и ориентироваться в незнакомой местности.

Проект «Это не просто» создал и запустил телеканал ТНТ совместно с Группой Компаний ГПМ КИТ в рамках международного дня благотворительности при поддержке фонда «Арифметика добра»

Фото: телеканал ТНТ

- Тем, кто рос в семье, эти видео-инструкции покажутся очевидными, но часто дети-сироты растут в убеждении, что белье само становится чистым, картошка всегда порезана и пожарена, а чай – уже с сахаром, - рассказывают организаторы проекта.

Ролики призваны помочь детям узнать больше о самостоятельной жизни, а также обратить внимание общества на проблему социализации сирот.

Фото: телеканал ТНТ

В видео снялся актер из Екатеринбурга Антон Жижин, известный по сериалу «Патриот». Он рассказал детям, как правильно и легко одеваться по погоде. В проекте также приняли участие Анна Хилькевич, Нурлан Сабуров, Марина Кравец и другие звезды.

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