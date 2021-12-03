В Березовском пропал 46-летний мужчина

На момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку, серые штаны и оранжевые ботинки. Фото: «Лиза Алерт»

В Березовском пропал 46-летний Сергей Петров. О его местонахождении ничего неизвестно с 30 ноября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: карие

Волосы: русые

На момент исчезновения Петров был одет в черную куртку, серые штаны и оранжевые ботинки.

Фото: «Лиза Алерт»

Поисковый отряд просит тех, кто что-то знает о нахождении мужчины, позвонить инфоргу Екатерине по номеру 8 953 053 04 83. Также можно обратиться по номеру, указанному в ориентировке.

Ранее, в ноябре, в Екатеринбурге волонтеры начали искать 56-летнего Евгения Тимофеева. Мужчина приехал в город из Ульяновска, чтобы пройти лечение в реабилитационном центре. Последний раз он выходил на связь еще в конце августа. При этом мужчина исчез с момента перевода из одного центра в другой. Его ждет сестра.