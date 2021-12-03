В Свердловской области выявили партию некачественной сгущенки

Уточняется, что такие нарушения могут быть вызваны использованием при производстве продукта некачественного сырья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области сотрудники Россельхознадзора выявили некачественное сгущенное молоко. Лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует нормам ГОСТа.

- Исследования химиков-аналитиков показали, что проба не соответствует требованиям стандарта «Консервы молочные. Молоко и сливки, сгущенные с сахаром» по показателям массовая доля жира и массовая доля влаги, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Уточняется, что такие нарушения могут быть вызваны использованием при производстве продукта некачественного сырья и нарушением технологии производства. Кроме того, в ведомстве добавили, что на маркировке продукта было указано, что массовая доля жира не менее 8,5%, однако на практике выявлено менее 1% вещества, также в продукте на несколько процентов завысили содержание влаги.