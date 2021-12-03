Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 12:52

В Сухом Логу поймали пенсионера, который спиливал в лесу деревья

За вырубку двух сосен на него завели уголовное дело
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ущерб от действий пенсионера составил 7,5 тысяч рублей

Ущерб от действий пенсионера составил 7,5 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали в Сухом Логу пенсионера, который спиливал в лесу деревья. На него завели уголовное дело, сообщает ОМВД по городу.

- «Черным лесорубом» оказался ранее не судимый, пенсионер, который заехал в лес на тракторе Т-40АМ, и спилил две сосны, - говорится в сообщении.

Незаконную вырубку деревьев заметил лесник во время рейда. Он и сообщил о случившемся стражам порядка. Ущерб от действий пенсионера составил 7,5 тысяч рублей.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Пенсионер уже раскаялся. Дело передали в суд. Мужчине назначили штраф.

Полиция напоминает, что, если ущерб от вырубки составит от 5 до 49 тысяч рублей, гражданина наказывают штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Также за такое могут лишить свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее в Верхней Пышме полицейские задержали ранее судимого 46-летенго жителя Екатеринбурга. Его подозревают в вырубке 11 кубометров деревьев. Мужчина признался, что осознанно нарушил закон во время работы по очистке растительности вдоль высоковольтной линии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка