В Сухом Логу поймали пенсионера, который спиливал в лесу деревья

Ущерб от действий пенсионера составил 7,5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали в Сухом Логу пенсионера, который спиливал в лесу деревья. На него завели уголовное дело, сообщает ОМВД по городу.

- «Черным лесорубом» оказался ранее не судимый, пенсионер, который заехал в лес на тракторе Т-40АМ, и спилил две сосны, - говорится в сообщении.

Незаконную вырубку деревьев заметил лесник во время рейда. Он и сообщил о случившемся стражам порядка. Ущерб от действий пенсионера составил 7,5 тысяч рублей.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Пенсионер уже раскаялся. Дело передали в суд. Мужчине назначили штраф.

Полиция напоминает, что, если ущерб от вырубки составит от 5 до 49 тысяч рублей, гражданина наказывают штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Также за такое могут лишить свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее в Верхней Пышме полицейские задержали ранее судимого 46-летенго жителя Екатеринбурга. Его подозревают в вырубке 11 кубометров деревьев. Мужчина признался, что осознанно нарушил закон во время работы по очистке растительности вдоль высоковольтной линии.

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