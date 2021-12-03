Власти Свердловской области ответили бизнесу, который требует отменить QR-коды в торговых центрах

В течение месяца в Екатеринбурге прошло несколько акций противников QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области ответили бизнесменам, которые просят отменить вход в торговые центры по QR-кодам.

- Я бы хотел напомнить, что в Свердловской области QR-код есть у 800 тысяч человек. А куда они ходят за покупками? Есть? Наша задача сейчас убедить граждан прививаться. В торговых центрах также открыты пункты вакцинации, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Сегодня же стало известно, что на Среднем Урале пройден рубеж в 50% вакцинирования населения.

- Мы преодолели психологически важные рубежи. Более 50% процентов жителей Свердловской области уже привиты от коронавирусной инфекции. В числе лидеров – город Екатеринбург. Тут тоже пройдена граница в 50% привитости. Всего 18 муниципалитетов этот рубеж преодолели. К концу года мы можем достичь рубеж в 60%. Это необходимо, - рассказал Павел Креков.