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Здоровье3 декабря 2021 12:47

Власти Свердловской области ответили бизнесу, который требует отменить QR-коды в торговых центрах

Средний Урал преодолел барьер в 50% вакцинирования населения
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В течение месяца в Екатеринбурге прошло несколько акций противников QR-кодов.

В течение месяца в Екатеринбурге прошло несколько акций противников QR-кодов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области ответили бизнесменам, которые просят отменить вход в торговые центры по QR-кодам.

- Я бы хотел напомнить, что в Свердловской области QR-код есть у 800 тысяч человек. А куда они ходят за покупками? Есть? Наша задача сейчас убедить граждан прививаться. В торговых центрах также открыты пункты вакцинации, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Сегодня же стало известно, что на Среднем Урале пройден рубеж в 50% вакцинирования населения.

- Мы преодолели психологически важные рубежи. Более 50% процентов жителей Свердловской области уже привиты от коронавирусной инфекции. В числе лидеров – город Екатеринбург. Тут тоже пройдена граница в 50% привитости. Всего 18 муниципалитетов этот рубеж преодолели. К концу года мы можем достичь рубеж в 60%. Это необходимо, - рассказал Павел Креков.