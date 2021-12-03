Есть ли в Свердловской области новый штамм коронавируса «Омикрон»: отвечает замгубернатора

Более половины жителей Екатеринбурга уже привились от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не выявлено нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- В Российской Федерации нового штамма не выявлено. В Свердловской области также его не выявляли, - отметил Павел Креков.

Кроме этого на Среднем Урале отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

- Мы преодолели психологически важные рубежи. Более 50% процентов жителей Свердловской области уже привиты от коронавирусной инфекции. В числе лидеров – город Екатеринбург. Тут тоже пройдена граница в 50% привитости. Всего 18 муниципалитетов этот рубеж преодолели. К концу года мы можем достичь рубеж в 60%. Это необходимо, - рассказал Павел Креков.

Напомним, что из-за нового штамма из ЮАР долгое время не могла вылететь научная делегация УрФУ.