Евгений Куйвашев заявил о формировании коллективного иммунитета у свердловчан

При этом губернатор отметил, что с сегодняшнего дня сразу 728 коек потеряли статус инфекционных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области заявил, что заболеваемость коронавирусом у уральцев постепенно снижается, впервые за долгое время в регионе зарегистрировали меньше 700 новых случаев COVID-19. По словам Евгения Куйвашева это говорит о том, что, благодаря прививкам и ограничительным мерам, у населения начинает формироваться коллективный иммунитет.

- Однако мы только в начале пути. До полной победы над эпидемией довольно далеко. Прививки поставили около половины жителей Свердловской области. А для общей безопасности нужно не меньше 80%, так говорят эпидемиологи, - написал в своем Instagram Евгений Куйвашев.

При этом губернатор отметил, что с сегодняшнего дня сразу 728 коек потеряли статус инфекционных и перешли на плановое лечение. Речь о больницах в Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Верхней Синячихе, Екатеринбурге. Глава региона заверил, что перемены к лучшему наступят еще быстрее, если большинство пройдет вакцинацию.