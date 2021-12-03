Чиновники призывают уральцев прививаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины жителей Свердловской области привились от коронавируса. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Сам он признался, что накануне повторно ревакцинировался. 3 декабря первым компонентом вакцины привились 14 тысяч человек, вторым - 20 тысяч человек.

- Сегодня мы перешли к стадии снижения заболеваемости коронавирусом. Это не повод расслабляться, так как сохраняются риски заболевания ОРВИ и сезонным ГРИППом. Половина коек стационара под ковидных больных возвращены в плановый режим работы. Уменьшилось число амбулаторных больных и тяжелых случаев. Мы преодолели психологически важные рубежи. Более 50% процентов жителей Свердловской области уже привиты от коронавирусной инфекции. В числе лидеров – город Екатеринбург. Тут тоже пройдена граница в 50% привитости. Всего 18 муниципалитетов этот рубеж преодолели. К концу года мы можем достичь рубеж в 60%. Это необходимо, - рассказал Павел Креков.

Чиновник также отметил, что на Среднем Урале есть все вакцины от COVID-19. На этой неделе в регион поступила крупнейшая партия «Спутника Лайт».