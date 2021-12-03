В Екатеринбурге полицейские вернули пенсионерке 200 тысяч, которые она отдала мошеннику

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 27-летнего молодого человека, который обманул 72-летнюю пенсионерку и выманил у нее 900 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась с заявлением 23 ноября и рассказала, что ей позвонили и рассказали, что ее внучка стала виновником ДТП, и необходимо собрать деньги на решение вопроса.

- Собеседник «держал на проводе» пенсионерку около 40 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал «курьер» на автомобиле. Когда звонок был прерван, екатеринбурженка поняла, что стала жертвой обмана, - руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. До задержания он уже успел потратить часть денег. Полицейские изъяли у него 200 тысяч рублей, которые в ближайшее время вернут потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».