В Кольцово задержали пьяного тюменца, плевавшего в пассажиров

Авиадебошира привлекут к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово полицейские задержали 50-летнего жителя Тюмени, который устроил дебош в самолете. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

- Житель Тюмени, нарушавший общественный порядок на борту самолета, привлечен к административной ответственности, - говорится в сообщении.

Инцидент и задержание произошли 2 декабря. Тюменец летел рейсом из Шарм Эль Шейха в Екатеринбург. Командир авиалайнера рассказал, что во время полета мужчина матерился на бортпроводников. Также он плевался в пассажиров рейса. Кроме того, тюменец ломал перегородку в салоне.

Мужчину доставили в дежурную часть. Он прошел освидетельствование, которое показало, что он пьян.

Ранее житель Екатеринбурга устроил дебош в самолете, который летел из Красноярска. Он матерился в разговоре с бортпроводниками и мешал остальным пассажирам. При этом мужчина не реагировал на замечания. Чтобы вывести дебошира из самолета пришлось вызывать полицию.

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