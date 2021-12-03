После смерти девочки в Сухом Логу следователи возбудили уголовное дело

Во время произошедшего мать девочки была на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смерти девочки в Сухом Логу следователи возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пока отец спал, ребенок полез в настенную розетку и взялся за оголенные провода.

- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств, установлению всех без исключения обстоятельств инцидента, в частности, причин и условий, которые способствовали трагедии, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в полиции рассказали, что мать девочки работает дояркой. Вечером 1 декабря отец забрал дочь из садика, а потом напился и уснул. В 22:30 мертвую девочку обнаружила мама.