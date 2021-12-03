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Общество3 декабря 2021 11:39

Прокуратура добилась рекультивации Дегтярского рудника

Он нес вред окружающей среде
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Работы должны закончить до до конца 2027 года

Работы должны закончить до до конца 2027 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура через суд добилась рекультивации бывшего Дегтярского рудника. Ведомство вместе с природоохранной прокуратурой провел проверку соблюдения природоохранного законодательства.

- Проверка показала, что отобранные на месте пробы почвы и воды содержат значительное превышение предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам, - говорится в сообщении.

Ведомства установили, что сброс шахтных вод негативно сказывается на Ельчевском водохранилище. Природоохранная прокуратура подала иск. Надзорное ведомство хотело, чтобы свердловское Минприроды обязали до 31 декабря 2023 года включить бывший рудник в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Также оно хотело, чтобы министерство вместе с администрацией муниципалитета рекультивировали нарушенные земли до конца 2027 года. Суд удовлетворил требования.