Прокуратура добилась рекультивации Дегтярского рудника

Работы должны закончить до до конца 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура через суд добилась рекультивации бывшего Дегтярского рудника. Ведомство вместе с природоохранной прокуратурой провел проверку соблюдения природоохранного законодательства.

- Проверка показала, что отобранные на месте пробы почвы и воды содержат значительное превышение предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам, - говорится в сообщении.

Ведомства установили, что сброс шахтных вод негативно сказывается на Ельчевском водохранилище. Природоохранная прокуратура подала иск. Надзорное ведомство хотело, чтобы свердловское Минприроды обязали до 31 декабря 2023 года включить бывший рудник в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Также оно хотело, чтобы министерство вместе с администрацией муниципалитета рекультивировали нарушенные земли до конца 2027 года. Суд удовлетворил требования.