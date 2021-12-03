На Урале больше 200 студентов вышли замещать учителей, отказавшихся прививаться

По закону учащиеся 4 курса могут работать учителями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области больше 200 студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета вышли в школы на замену учителей, которых отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Это уже готовые педагоги, которые находятся на пороге выпуска. В период временного отсутствия педагога они смогут заменить его, что позволит не приостанавливать учебный процесс, - заявила исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Нина Журавлева.
При этом студенты трудоустроены на тех же условиях, что и опытные педагоги. Также в министерстве добавили, что по закону учащиеся 4 курса могут работать учителями.
Однако всем руководителям муниципальных управлений образования все же поручили продумать план действий, если в какой-то школе возникнет проблема из-за отстранения учителя. Должна быть разработана схема, при которой педагоги будут совмещать и перераспределять нагрузку там, где временно отсутствует учитель по какому-то предмету.
Кроме того, есть рекомендация не отстранять отказавшихся вакцинироваться от коронавируса учителей, а переводить их на удаленную работу. При этом дети в таком случае могут смотреть трансляцию урока в классе в присутствии другого педагога.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка