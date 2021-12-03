На Урале больше 200 студентов вышли замещать учителей, отказавшихся прививаться

По закону учащиеся 4 курса могут работать учителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше 200 студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета вышли в школы на замену учителей, которых отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Это уже готовые педагоги, которые находятся на пороге выпуска. В период временного отсутствия педагога они смогут заменить его, что позволит не приостанавливать учебный процесс, - заявила исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Нина Журавлева.

При этом студенты трудоустроены на тех же условиях, что и опытные педагоги. Также в министерстве добавили, что по закону учащиеся 4 курса могут работать учителями.

Однако всем руководителям муниципальных управлений образования все же поручили продумать план действий, если в какой-то школе возникнет проблема из-за отстранения учителя. Должна быть разработана схема, при которой педагоги будут совмещать и перераспределять нагрузку там, где временно отсутствует учитель по какому-то предмету.

Кроме того, есть рекомендация не отстранять отказавшихся вакцинироваться от коронавируса учителей, а переводить их на удаленную работу. При этом дети в таком случае могут смотреть трансляцию урока в классе в присутствии другого педагога.

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