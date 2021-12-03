В Свердловской области впервые открыли выставку о жизни паллиативных пациентов

Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге открылась фотовыставка о неизлечимо больных пациентах. Она получила название «Стадия» и проходит в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский».

Авторами проекта стали медицинский психолог выездной паллиативной службы Свердловского онкодиспансера Анна Семенова и фотограф Валерия Старикова.

- Это проект не про смерть, он про жизнь: несмотря на диагноз, можно не только быть в социуме, заниматься любимым делом, но и принимать активное участие в общественной жизни города, - рассказала Анна Семенова.

Она отметила, что герои выставки показывают, что нужно радоваться жизни несмотря ни на что. Авторы проекта признались, что героев было найти не просто. На фотовыставкой работали два года. За это время удалось сделать шесть снимков с трогательными моментами из жизни пациентов.

Каждый снимок подписан фразой, которую герои считают для себя ключевой, например, «Счастье - это быть не равнодушным, уметь сочувствовать». Выставка будет работать до 10 декабря, ежедневно с 09:00 до 21:00.

Авторы отмечают, что фотопроект продолжается. Всех, кто хочет принять участие, просят звонить по номеру телефона куратора +7 (932) 129-76-36.