На Пермском тракте открыли участок, который станет частью трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Фото: департамент информполитики региона

На Пермском тракте открыли участок с 250 по 276 километр, реконструкция которого длилась два года . Его расширили до четырех полос с разделением транспортных потоков, установили знаки и ограждения, организовали три разворотные петли и смонтировали освещение на них. Обновленный участок дороги станет частью скоростной трассы Москва - Казань - Екатеринбург.

- Новую трассу необходимо увязать с региональной сетью, в том числе с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, движение по которой уже в следующем году будет запущено в полном объеме, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Это позволит перераспределить транспортные потоки с федеральных дорог в обход Екатеринбурга, избавив город от транзитного транспорта.

Отметим, что на обновление участка о котором идет речь потратили 2,7 миллиарда рублей. Это не единственный отрезок Пермского тракта, на котором шли работы. Сейчас капитальный ремонт идет в районе Ачита с 187 по 232 километр.