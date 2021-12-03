Фото: парк Маяковского

В парке Маяковского заработала почта Деда Мороза. Об этом рассказали в группе ВКонтакте ЦПКиО. Почтовый ящик, в который можно положить письмо, находится у входа в «Дивное место».

- Каждый ребенок или взрослый может отправить письмо-пожелание Дедушке Морозу, рассказать ему, как прошел 2021 год и что хотелось бы получить в новом, 2022, - рассказали в парке.

Письма можно отправлять до конца 2021 года. Всем, кто правильно указал обратный адрес на конверте обязательно придет ответное поздравление от Деда Мороза до конца января 2022 года.

В парке также рассказали, что вскоре на месте «Дивного места» откроется Фабрика подарков Дедушки Мороза.