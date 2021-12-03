В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и пациентов больницы

Здание находится на набережной Рабочей Молодежи, 3. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге сегодня, 3 декабря, эвакуировали пациентов и сотрудников Свердловской областной больницы № 2. Здание находится на набережной Рабочей Молодежи, 3.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых объяснил «КП-Екатеринбург», что вывести людей из больницы пришлось из-за бесхозного предмета.

- Ничего криминального там не произошло, - заверил он.

На данный момент пациенты и медики вернулись в здание.

Ранее, в конце сентября, в Екатеринбурге эвакуировали всех преподавателей и студентов из Уральского политехнического колледжа. Здание находится на улице Ленина, 89. Перед учебным заведением тогда столпились люди. Однако эвакуация оказалась учебной.

А октябре эвакуировали учеников и сотрудников лицея № 109 в Ленинском районе. В здании неизвестные распылили перцовый баллончик.