Любители активного зимнего отдыха могут протестировать 4G-интернет Tele2 на горнолыжных комплексах Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Каждый гость ГЛК может оценить скорость 4G-интернета Tele2 в бесплатной сети Wi-Fi, а абоненты оператора получают третий час катания в подарок.

Tele2 активно развивает сеть в Свердловской области и обеспечивает своих клиентов качественной связью. В 2021 году оператор модернизировал 13% базовых станций в регионе. Сейчас связью стандарта 4G обеспечены 97% жителей Свердловской области. Горнолыжные комплексы неизменно пользуются большой популярностью у клиентов оператора, поэтому Tele2 снова дополнила активный зимний отдых приятными бонусами. А чтобы пользователи сети других операторов тоже смогли протестировать скорость и качество мобильного интернета Tele2, на комплексах развернуты бесплатные сети 4G Wi-Fi.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Все гости горнолыжных курортов могут протестировать Wi-Fi, подзарядить телефон и отдохнуть в лаундж-зонах от мобильного оператора. Фанатов экстрима на Уктусе ждет сноупарк с фигурами для выполнения трюков.

Также для клиентов Tele2 горнолыжные комплексы предлагают специальные условия при посещении. На Пильной (Первоуральск, ул. Старателей, 2б) абоненты Tele2 получают третий час в подарок при покупке почасового абонемента по будням. На Уктусе (Екатеринбург, ул. Зимняя, 27) клиенты оператора могут пользоваться подъемником учебного склона третий час бесплатно при покупке двухчасового абонемента в будние дни. Клиенты оператора могут получить бонус в два шага. Сначала активировать промокод на сайте Tele2 или в приложении «Мой Tele2» в разделе программы лояльности «Больше». Затем при оплате ски-пасса на кассе горнолыжного комплекса показать сотруднику SMS с промокодом и получить бонусный час.