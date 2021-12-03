В МЧС предупредили о снегопадах и ветре в Свердловской области

Порывы ветра могут доходить до 17 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 4 декабря ожидается сильный снегопад, гололед и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС.

- Находясь в здании при сильном ветре закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия, - советуют в ведомстве.

Кроме того, спасатели призывают не разводить на улице открытый огонь и по возможности отключить электроприборы. Они объяснили, что сильный ветер усложнит пожарную обстановку, поэтому нельзя допускать бытовые возгорания.

Спасатели советуют в период непогоды держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ветхих зданий, озер, рек, деревьев, линий электропередачи и промышленных объектов. Уральцам следует опасаться элементов кровли и стекол, сорванных ветром. Помимо этого, в МЧС призывают отказаться 4 декабря от походов в лес и дальних поездок.

Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Спасатели рекомендуют взять с собой в дальнюю поездку, если ее нельзя перенести, топор, лопату и трос. Также необходимо позаботиться о зарядке на телефоне.

В МЧС отмечают, что свердловчанам нужно одеваться по погоде и иметь при себе термос с горячим чаем. Пешеходам следует надеть подходящую обувь, идти не спеша и смотреть под ноги. Спасатели предупреждают, что снег может скрывать неровности и ямы на дороге.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка