Уральские экскурсоводы предложили построить «Баден-Баден» не на Шарташе

Сейчас термальный комплекс «Баден-Баден» есть на Уктусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2022 года на южном берегу Шарташа собираются начать строительство термального комплекса «Баден-Баден». Правда, начнутся работы лишь, если до конца этого года депутаты Городской Думы Екатеринбурга одобрят создание такого учреждения на озере. Сегодня, 3 декабря, инвестор показал депутатам, каким может быть новый термальный комплекс на примере уже существующего – «Баден-Баден» на Уктусе.

Здесь, например, есть бассейн с теплой водой под открытыми небом, в котором люди купаются даже в холодную погоду. На встрече присутствовал и Константин Брыляков, вице-президент Уральского Союза Экскурсоводов и Гидов-переводчиков. На днях они подготовили открытое письмо к главе региона с требованием запретить строительство термального комплекса на берегу Шарташа.

- Я за ваш проект, но на другой локации, - сказал Константин Брыляков на встрече. – Я считаю, что вопрос со строительством комплекса на озере еще далеко не решенный. Около десяти городских сообществ имеют другую точку зрения на проект на Шарташе и множество горожан разделяют эту точку зрения. Я бы не торопился делать окончательные выводы, что «Баден-Баден» на Шарташе появится.

По словам Константина Брылякова, для строительства комплекса придется вывести часть лесопарка из статуса особо охраняемой природной территории. Инвестор Евгений Кононов на это ответил, что участок, который планируется под застройку представляет собой пустырь.

- Та территория, о которой вы говорите, 5,5 гектар, это пустырь. Ничего природоохранно-ценного он собой не представляет, - сказал Евгений Кононов. – Но есть такое понятие, как подменный участок. Он будет включен в территорию Шарташского лесопарка взамен этого участка. Он находится с западной стороны лесопарка и на нем как раз есть сосны. Вопрос в том, почему ту территорию (с соснами) в свое время не включили в особо-охраняемые природные территории, а ту, которая не является охранной, включили.