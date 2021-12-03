В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 697 человек

Общее число заболевших на Среднем Урале граждан с начала пандемии составляет 181 368 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки на 3 декабря 2021 года подтвердились еще 697 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 177 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Карпинске, Качканаре, Невьянске, Кушвы, Камышлове, Дегтярске, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале граждан с начала пандемии составляет 181 368. Из которых 158 264 – полностью справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 476 человек.

Состояние 716 пациентов оценивается как тяжелое, 452 – размещены в палатах интенсивной терапии, 368 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки официально подтверждено еще 32 случай смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 8 525 человек.