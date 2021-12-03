Бастрыкин отреагировал на обращение общественников из-за сноса «Уктуса»

Активисты заявили, что сносом исторического здания чиновники, разрешившие работы, оскорбили память погибших воинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РоссииАлександр Бастрыкин отреагировал на обращение общественников по поводу сноса аэровокзала «Уктус».

- Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. представить повторный доклад о ходе проведения процессуальной проверки и принимаемых следствием решениях, - сообщается на сайте СК России.

Сейчас следователи проводят проверку о возможном совершении противоправных действий должностных лиц ряда органов государственного контроля и надзора.

Ранее активисты заявили, что сносом исторического здания чиновники, разрешившие работы, оскорбили память погибших воинов. Они просят возбудить уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, памяти защитников Отечества», а также «Те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».

- С аэродрома Уктуса уходили на фронты Великой Отечественной уральские летчики, снискавшие себе славу мужественных и умелых воздушных бойцов. Также в историю яркими страницами вошли и эпизоды, связанные с периодическими командировками уральских летчиков на фронт, - говорится в обращении к председателю СКР.

Напомним, аэровокзал «Уктус», построенный в 1937 году, несмотря на протесты общественников, несколько судов и просьб признать здание памятником, снесли рано утром, 26 ноября.