В Свердловской области появится еще пять термальных комплексов «Баден-Баден»

Один термальный комплекс «Баден-Баден» уже работает на Уктусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инвестор Евгений Кононов, который уже построил термальный комплекс «Баден-Баден» на Уктусе и планирует весной начать строительство еще одного комплекса на озере Шарташ, рассказал о том, как на Среднем Урале сеть будет развиваться в ближайшие десять лет. Так, в Екатеринбурге планируют ограничиться тремя термальными комплексами. Третий планируют построить на Большом Конном полуострове. Но еще несколько будет возведено в области.

- Наше маркетинговое исследование показывает, что Екатеринбургу нужно три комплекса термальных: Уктус, Шарташ и Куба (так называют Большой Конный полуостров, - Прим. ред.), - сказал Евгений Кононов. - Они равноудаленные друг от друга и городу этого будет достаточно. Загородный отдых в Свердловской области только-только развивается. Мы приобрели санаторий Зеленый Мыс. Еще в одном районе переговоры ведутся. Всего мы планируем на территории Свердловской области порядка восьми комплексов построить. Недавно провели стратегическую сессию, запланировали реализацию до 2031 года. За десять лет в Екатеринбурге будет построено два комплекса и в области около 3-4.

Термальный комплекс «Баден-Баден» собираются построить на южном берегу Шарташа. По задумке, он будет включать в себя бассейны и пляж. При этом вырубка деревьев, по словам руководства лесопарка, не потребуется, так как комплекс возведут в том месте, где их нет.