Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%

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Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж на Среднем Урале – 61%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, далее идут JBL Link Portable Яндекс.Станция Лайт.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 16%. Продажи этих устройств выросли в 4 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 8%. В этих категориях жители чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Свердловской области выросла на 19% до 4413 рублей. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 85% продаж, против 15% в интернет-магазине. Екатеринбург вошел в список городов, где наиболее популярна автоматизация домов. Также в этом перечне Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.