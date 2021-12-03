Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 8:22

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проектов реконструкции ВИЗа

Рассказываем, что включает в себя проект
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Провести обсуждения поручил мэр города Алексей Орлов

Провести обсуждения поручил мэр города Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проектов реконструкции на ВИЗе. Горожане смогут высказать свое мнение по поводу планируемых изменений улицы Кирова (от Долорес Ибаррури до Плотников), трамвайного кольца, благоустройства площади Субботников, а также набережной Верх-Исетского пруда. Провести обсуждения поручил мэр города Алексей Орлов.

Проект включает в себя в том числе создание современных остановочных пунктов на ВИЗе, перераспределение существующих транспортных и пешеходных потоков, благоустройство общественных пространств.

- Реализация масштабного проекта по реконструкции «сердца» ВИЗа – очередной шаг к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдет по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяженность одной из крупнейшей прогулочной зоны в России и Европе составит около 42 километров, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Принять участие в общественных обсуждениях можно будет на официальном сайте города. Здесь же опубликуют графические и информационные материалы, касающиеся проекта реконструкции ВИЗа.