В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проектов реконструкции ВИЗа

Провести обсуждения поручил мэр города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проектов реконструкции на ВИЗе. Горожане смогут высказать свое мнение по поводу планируемых изменений улицы Кирова (от Долорес Ибаррури до Плотников), трамвайного кольца, благоустройства площади Субботников, а также набережной Верх-Исетского пруда. Провести обсуждения поручил мэр города Алексей Орлов.

Проект включает в себя в том числе создание современных остановочных пунктов на ВИЗе, перераспределение существующих транспортных и пешеходных потоков, благоустройство общественных пространств.

- Реализация масштабного проекта по реконструкции «сердца» ВИЗа – очередной шаг к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдет по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяженность одной из крупнейшей прогулочной зоны в России и Европе составит около 42 километров, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Принять участие в общественных обсуждениях можно будет на официальном сайте города. Здесь же опубликуют графические и информационные материалы, касающиеся проекта реконструкции ВИЗа.