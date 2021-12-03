В Екатеринбурге вынесли приговор преступной группировке, торговавшей оружием

Троих мужчин задержали в октябре 2020 при продаже оружия и боеприпасов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор трем местным жителям, которые торговали огнестрельным оружием и боеприпасами. В зависимости от степени их участия их приговорили к срокам от одного года и трех месяцев до двух с половиной лет, сообщает прокуратура Свердловской области.

Идея торговать оружием появилась у 28-летнего екатеринбуржца. Он понял, что в одиночку не справится с этим, и привлек знакомых 30 и 27 лет.

- На территории Свердловской области данная группа подыскивала огнестрельное оружие и боеприпасы, а в последующем занималась сбытом приобретенного ранее огнестрельного оружия и боеприпасов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Троих мужчин задержали в октябре 2020 при продаже оружия и боеприпасов. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота самодельно доработанный пистолет типа МР-71, ИЖ-71, два самодельно доработанных сигнальных пистолета МР-371, а также патроны калибра 9х18 миллиметров.

Мужчины 27 и 28 лет признали свою вину в ходе расследования и содействовали следствию. Также они раскаялись в преступлении. Однако их 30-летний товарищ отрицал причастность и вину не признал.

Суд приговорил 28-летнего мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима. Его 30-ленему товарищу назначили два года и три месяца в колонии строгого режима. А 27-летнему мужчине дали год и три месяца исправительных работ с удержанием дохода в размере 10%. Приговор еще не вступил в силу.

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