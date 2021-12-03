В Екатеринбурге откроется Центр истории камнерезного дела

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Екатеринбургский музей изобразительных искусств откроет Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского. Он начнет работать в реконструированном доме - памятнике архитектуры XIX века на Пушкина,5. Три года назад здание передала музею изобразительных искусств мэрия.

Пространство Центра разделено на две зоны. На первой будет организована выставка, которая познакомит посетителей с основными этапами истории камнерезного дела на Урале, его минералогическим богатством и отдельными эпизодами, связанными с работой горщиков и камнерезов.

- В отдельном зале будет представлено творчество знаменитого уральца Алексея Козьмича Денисова-Уральского - камнереза и художника, предпринимателя, публициста и краеведа, современника и конкурента фирмы Карла Фаберже, - рассказали в Екатеринбургском музеи изобразительных искусств. - В экспозицию войдет самое масштабное произведение живописца - полотно «Лесной пожар» 1910 года. Картина площадью более 12 квадратных метров.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Во второй зоне будет оборудовано пространство для занятий, где под руководством преподавателей-мастеров дети и взрослые смогут познакомиться с особенностями обработки цветного камня и сами попробовать создать изделие из камня.

Работать Центр истории камнерезного дела начнет с 8 декабря. Стоимость посещения: 250 руб. - полный билет, 100 руб. - льготный билет (пенсионеры, школьники).