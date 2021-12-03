Суд назначил дату рассмотрения жалобы фотографа-убийцы Лошагина об отказе в УДО

Лошагин отбывает наказание с 2015 года за убийство своей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд назначил дату заседания, на котором рассмотрят апелляцию фотографа из Екатеринбурга Дмитрия Лошагина на отказ в условно-досрочном освобождении. Оно пройдет 16 декабря в 09:00.

- Материал находится в производстве судьи Кузнецовой Марии Дмитриевны, - говорится в сообщении облсуда.

Лошагин отбывает наказание с 2015 года за убийство своей жены Юлии Прокопьевой. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Затем наказание смягчили до 9 лет и 10 месяцев. В декабре 2020 года суд заменил Лошагину неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Однако прокуратура смогла оспорить это решение.

Также в августе 2021 года суд удовлетворил ходатайство фотографа об условно-досрочном освобождении. Но в конце сентября это решение отменили и отправили дело на новое рассмотрение. В октябре при повторном рассмотрении суд отказал в УДО.