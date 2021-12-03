В Нижнем Тагиле появится стела «Город трудовой доблести»

Архитекторы планируют, что высота стелы будет достигать 17 метров. Фото: сайт мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на привокзальной площади установят стелу «Город трудовой доблести». Она может появиться уже к юбилею города в 2022 году, сообщает TagilCity.ru.

Администрация президента России уже пообещала выделить деньги на стелу в Нижнем Тагиле. Также о появлении памятника на совещании в городской администрации заявил мэр Владислав Пинаев.

Глава рассказал, что проект также включает в себя реконструкцию территории у стелы. Сейчас власти ждут эскиз и техническую документацию. На основании этих документов уже объявят конкурс на строительство памятника.

Архитекторы планируют, что высота стелы будет достигать 17 метров. Облицовку сделают из гранита. Памятник будет представлять собой равнобедренный треугольник, окруженный нисходящими пилонами.

Стелу хотят выполнить в едином архитектурном стиле с другими подобными памятниками в российских городах. Также на совещании поставили цель установить стелу к юбилею Нижнего Тагила 14 августа 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка