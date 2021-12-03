На Вторчермете покончил с собой житель многоэтажки

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В Екатеринбурге на улице Братской обнаружили тело мужчины. Основная версия случившегося - суицид. По предварительной информации, уралец снимал квартиру в одной из многоэтажек.

- Криминала в случившемся нет, - пояснили «КП»-Екатеринбург в следственном отделе СКР по Чкаловскому району.

Напомним, что в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после самоубийства ученицы 10 класса. В предсмертной записке девочка рассказала о проблемах в семье.

Я не люблю свою мать, точнее - ненавижу ее. Спросите у нее, в чем она виновата. У меня не было отца, да и матери скорее тоже. Простите, если сделала больно. Папе и сестренке привет, люблю. Пока, - написала перед смертью школьница.